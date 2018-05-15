В торговом центре Екатеринбурга избили страдающего ДЦП мужчину

В торговом центре «Алатырь» в Екатеринбурге избили 19-летнего местного жителя, страдающего ДЦП, сообщает портал E1.ru со ссылкой на слова матери пострадавшего.

По ее словам, нападавший имеет отношение к магазину электронной техники на третьем этаже, куда регулярно наведывался ее сын, чтобы поиграть в гаджеты. Сам пострадавший сказал матери, что его избил охранник.

Нападение произошло, когда молодой человек выходил из магазина. Неизвестный схватил его за шиворот и угрожал «оторвать голову», если тот еще раз придет в магазин, и затем вытащил на улицу.

Врачи зафиксировали у мужчины кровоподтек в области ключицы, повреждение связок стопы, а также ушиб грудной клетки.

В пресс-службе торгового центра «уверенно заявили», что охранники не имеют отношения к произошедшему. «Это была не охрана торгового центра, возможно, это была охрана какого-то магазина», — заявила пресс-секретарь Оксана Вечканова. По ее словам, на записи с камер видеонаблюдения видно, что «это просто какая-то потасовка среди парней».

В УМВД по Екатеринбургу уже поступило заявление о произошедшем в ТЦ, участковые уполномоченные проводят проверку. Молодого человека с ДЦП направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В середине ноября жительница Санкт-Петербурга Лариса Баданина рассказала, что сотрудники кинотеатра «Мираж Синема» выгнали из кафе ее сына, который передвигается в инвалидной коляске, поскольку он им «не понравился». Прокуратура не нашла дискриминации в инциденте.