Для выполнения «майского указа» Путина правительство запустит 13 нацпроектов
Для реализации нового «майского указа» президента России Владимира Путина правительство планирует реализовать 13 национальных проектов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рабочие материалы Минфина и Минэкономики.
Новые нацпроекты правительства Дмитрия Медведева во многом повторяют те, которые действовали во времена его президентства 2008–2012 годов, ведомства просто «переупаковали» уже имеющиеся госпрограммы, отмечает газета.
Крупнейшими проектами стали автодорожный и демографический — на них до 2024 года потратят 8,42 трлн и 3,55 трлн рублей соответственно. Еще 1,79 трлн рублей направят на инфраструктуру и 1,31 трлн рублей на «цифровую экономику».
«Практически вся идеология новых нацпроектов — в повторении старых: в основном это закупки оборудования, капвложения и госзаказы. Исключение — новый нацпроект по здравоохранению. Масштабов предполагаемых процессов цифры Минфина не дают, поскольку здравоохранение в основном финансируется системой ОМС вне федерального бюджета. В 2019 году медицина должна получить 208,7 млрд руб. сверх плановых в нацпроекте 48,4 млрд руб., пик допрасходов, 305,7 млрд руб., придется на 2020 год, после чего они снизятся в сумме до 225–250 млрд руб. в год», — пишет «Коммерсантъ».
Всего на медицину должны направить 1,33 трлн руб. Основная статья расходов — борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Крупнейшие расходы ожидает и проект по решению экологических проблем. Больше всего средств планируется потратить на решение «мусорной проблемы». Расходы по этой статье вырастут в четыре раза — до 25 млрд рублей в год.
Дополнительные средства направят и на проекты по науке, образованию и культуре. В сфере культуры выделят дополнительные деньги на ремонт музеев, концертных залов, театров и выставочных центров (это ежегодно около 10 млрд рублей), удвоят траты на ремонт муниципальных библиотек и сельских клубов (с 2,9 млрд до 4,9 млрд рублей) и утроят (до 3,1 млрд рублей) — на «укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ».
Общие расходы на исполнение майского указа президента составят около 25 трлн рублей. В бюджете уже предусмотрены 17 трлн рублей на эти цели. Остальные восемь триллионов рублей могут быть перераспределены из сэкономленных средств в результате повышения пенсионного возраста.