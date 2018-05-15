РИА Новости: СБУ ворвалась в офис редакции в Киеве

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис РИА Новости Украина, утверждает агентство. Сообщается, что находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

Кроме того, агентство передает, что утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского рядом с его домом.

В фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила о «раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», которые «использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины». «Детали операции будут представлены сегодня», — пообещала пресс-секретарь.