Лоукостер «Победа» обжаловал в Верховном суде правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов, сообщает Интерфакс.

В качестве ответчиков по иску будут выступать Минтранс и Минюст. Заседание назначено на 7 августа.

В «Победе» считают, что Минтранс возложил на перевозчиков «две взаимоисключающие обязанности». С одной стороны, согласно п. 133 Воздушного кодекса РФ, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, «вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне». С другой стороны, п. 135 обязывает авиакомпании принимать вещи без учета их веса и габаритов.

В лоукостере считают, что Воздушный кодекс не наделяет Минтранс полномочиями по «расширению пределов реализации пассажиром прав, ограниченных федеральным законодателем».

Напомним, в октябре прошлого года Минтранс изменил правила перевозки ручной клади при невозвратных тарифах. Сейчас пассажир может взять на борт вещи весом не более 5 кг. Также был установлен перечень предметов, которые можно пронести сверх этой нормы.