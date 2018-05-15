В России предложили запретить ввоз картофеля фри

Национальный плодоовощной союз обратился в Минсельхоз с просьбой наложить запрет на импорт замороженного картофеля фри после принятия закона о контрсанкциях. Об этом сообщили Новой газете в плодоовощном союзе.

«В 2018 году отечественные мощности по переработке картофеля и производству замороженного картофеля-фри составят 110 тысяч тонн, при общем объеме рынка данной продукции в 106 тысяч тонн», — спрогнозировали в союзе.

В организации настаивают, что импортозамещение «повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции». Оно также будет способствовать сохранению рабочих мест на вновь созданных перерабатывающих предприятиях.

По словам представителя союза, доля импорта фри составляет 94%, при этом российские производители сами могут производить столько картофеля, чтобы заменить импорт. На данный момент основными поставщиками замороженного картофеля фри в Россию являются Нидерланды и Польша.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. В ответ депутаты предложили разработать проект закона о контрсанкциях.

Первоначально планировалось запретить импортную алкогольную, табачную и медицинскую продукцию из стран, которые ввели санкции и поддерживают их. Однако потом большинство формулировок были изменены на более общие.

По информации «Коммерсанта», государственно-правовое управление администрации президента раскритиковало законопроект о контрсанкциях в отношении западных стран. Там считают, что поправки нанесут вред российским, а не иностранным компаниям, поэтому их не стоит принимать в текущем виде даже в первом чтении, утверждала газета.