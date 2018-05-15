Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям США и других иностранных государств, поддерживающих американские ограничительные меры.

За него единогласно проголосовали 410 депутатов, присутствовавших на заседании. Второе чтение законопроекта запланировано на 17 мая.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, какие меры примет правительство в ответ на американские санкции. Среди них — запрет на ввоз из США и других стран сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, технологического оборудования и программного обеспечения.

В первом чтении остался запрет на ввоз зарубежных лекарственных препаратов, несмотря на то, что ранее депутаты предложили исключить его из законопроекта о контрсанкциях. Предполагается, что изменения в закон внесут ко второму чтению.

Согласно документу, правительство может запретить въезд на территорию России ряду иностранных граждан из определенного списка, а также ограничить привлечение к трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, законопроект предполагает прекратить или приостановить сотрудничество России с компаниями, находящимися под юрисдикцией США, и ограничить допуск американских компаний к приватизации государственного и муниципального имущества.

«Принятие проекта федерального закона послужит стимулом для развития и совершенствования собственного отраслевого рынка и укрепления политических позиций страны на мировой арене», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Большинство из них уже фигурировали в «кремлевском списке», в который администрация Дональда Трампа включила людей, «приближенных» к президенту России Владимиру Путину.