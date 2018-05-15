Председатель Конституционного суда опроверг информацию о своей отставке
Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин назвал слухами информацию в СМИ о его грядущей отставке. Об этом сам Зорькин заявил газете «Ведомости».
«Нет-нет», – ответил он на просьбу «Ведомостей» подтвердить или опровергнуть свою отставку.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Зорькин в этом году уйдет в отставку, а на его место назначат начальника государственно-правового управления президента России Ларису Брычеву.
Источник агентства утверждал, что «Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента».
Напомним, что в январе Совет федерации переназначил господина Зорькина на пост главы КС на шестилетний срок. Он возглавляет КС с 1 ноября 1991 года с перерывом в 1993–2003 годах.