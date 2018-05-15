ЕСПЧ присудил Навальному 2 тысячи евро компенсации за отказ выдать ему загранпаспорт

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил политику Алексею Навальному компенсацию в размере двух тысяч евро за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) и суда выдать ему загранпаспорт, говорится в постановлении ЕСПЧ.

По мнению суда, российские власти нарушили ст. 2 протокола №4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в котором сказано, что каждый имеет право на свободу передвижения и право покидать любую страну, включая свою собственную.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ заплатил по жалобам российских граждан 900 млн рублей. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, деньги выплачивались «гражданам, которые были признаны имеющими право на компенсации за нарушения принципа разумности при производстве по уголовным делам».

Напомним, в июне 2015 года Навальному запретили выезд за рубеж, поскольку его осудили за совершение преступления, и в связи с этим он не мог покидать страну до истечения срока наказания.

В апреле 2017 Навальному плеснули в лицо зеленкой, разбавленной едким веществом. Пользовали соцсетей опознали нападавших: ими оказались активист патриотического движения SERB Александр Петрунько и активист Алексей Кулаков, снимавший происходящее на камеру.

Врачи диагностировали у политика химический ожог правого глаза, который видел лишь на 15%. В мае Навальный получил загранпаспорт и смог пройти обследование в одной из европейских клиник.