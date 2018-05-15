В Кремле примут «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА Новости Украина

Россия примет «меры взаимности» в ответ на обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в украинском офисе агентства РИА Новости, но нужно дождаться более детальной информации. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения», — сказал пресс-секретарь.

Осуждение выразил и МИД России. Там заявили, что будут требовать предоставления доступа к задержанным россиянам, а действия Украины назвали «произволом». Кроме того, министерство призвало международные организации, страны ОБСЕ и Совета Европы осудить политику Киева против СМИ.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что ситуация с российскими СМИ на Украине не должна «задеть» работающих в России украинских журналистов, а зеркальный ответ недопустим.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила о «раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», которые «использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

При этом сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина, а находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь, а утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского рядом с его домом. Позже адвокат сообщил в квартире корреспондента Людмилы Лысенко проходит обыск.