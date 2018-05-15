Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наказании за помощь в исполнении антироссийских санкций

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс России об уголовной ответственности за помощь в введении и исполнении санкций иностранных государств.

«Уголовная ответственность предусматривается как за совершение действий (бездействия) в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера <…>, так и за совершение гражданином Российской Федерации умышленных действий, способствующих введению таких ограничительных мер», — говорится в пояснительной записке.

В случае, если зарегистрированные в России юридические лица и компании отказывают россиянину в совершении определенных операций и сделок из-за антироссийских санкций, то наказание предусматривает до 600 тысяч рублей штрафа, ограничение или лишение свободы сроком до четырех лет либо принудительные работы на тот же срок.

Если гражданин России совершает действия, способствующие введению санкций (например, передача сведений иностранному государству), то он наказывается штрафом до 500 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы сроком до трех лет, принудительными работами на тот же срок, либо арестом до шести месяцев.

Днем 15 мая Госдума также приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям США и других стран, поддерживающих американские ограничительные меры. Депутаты предложили запретить ввоз из «недружественных» государств сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, технологического оборудования и программного обеспечения, а также лекарственных препаратов.

Напомним, Россия намерена ввести ограничительные меры в ответ на санкции Минфина США в отношении семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Большинство из них уже фигурировали в «кремлевском списке», в который администрация Дональда Трампа включила людей, «приближенных» к президенту России Владимиру Путину.