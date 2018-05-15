Алексея Навального арестовали на 30 суток за акцию «Он нам не царь» 5 мая

Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста за проведение несогласованной акции 5 мая. Соответствующее решение принял судья Дмитрия Гордеев.

Навального судили по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массового мероприятия).

Решение о наказание по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского) пока не принято. По ней может быть назначено наказание в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа в размере до 1 тысячи рублей.

В суде был допрошен командир взвода второго оперативного полка МВД Москвы старший лейтенант Александр Зверев. Зверев утверждал, что проводил задержание во главе группы из «человек пятнадцати» вместе с лейтенантом Максимом Дубининым. По словам сотрудника полиции, приказ задержать Навального отдал командир роты капитан Шавырин.

На момент задержания Навальный якобы давал интервью сотрудникам СМИ. После задержания Навлаьного доставили в ОВД Красносельское. При этом сам Навальный заявил, что задержание его проводили некие «люди в штатском», а Зверева он впервые видит. Суд отказался рассматривать фотографии и видеозаписи задержания.

Вызванный в суд для дачи показаний Дубинин не явился: с 10 мая по 10 июня он находится в отпуске.

В суде был также допрошен один из организаторов митинга на Тверской, сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» Александр Помазуев. По словам свидетеля, уведомление о проведении шествия и митинга на Тверской было подано еще 19 апреля, но процесс согласования затянулся до 27 апреля: мэрия отказывалась предоставлять для митинга пространство внутри Садового кольца, кроме проспекта Сахарова — однако для митинга на Сахарове время согласовано так и не было.

Адвокат Навального Ольга Михайлова выступила с ходатайством о признании незаконными действий сотрудников полиции: сотрудниками второго оперполка МВД и ОВД «Красносельский» были допущены «грубые нарушения законодательства», а доказательства по делу были получены незаконным путем.

Адвокат Вадим Кобзев просил прекратить административное дело: задержание Навального проводилось «мерами, неприемлемыми в демократическом обществе». Защитник подчеркнул, что причины отказа мэрии в согласовании мероприятия были надуманными.

Напомним, 5 мая в различных городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина. По разным оценкам, акция на Тверской площади в Москве собрала от 1,5 до 15 тысяч человек. Участники акций отмечали многочисленные злоупотребления полицейскими: 14 человек заявили о том, что их избили сотрудники Росгвардии. В результате акций были задержаны в общей сложности около 1600 человек.