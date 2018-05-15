В Крыму открыли мост через Керченский пролив. Первым по нему проехал Путин

В Крыму торжественно открыли Крымский мост протяженностью 19 километров, соединяющий полуостров и Краснодарский край.

Полноценное автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая, пока по нему смогут ездить только легковые машины.

На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. Он поблагодарил строителей за отличную работу и отметил, что строительные работы завершены с опережением графика – изначально планировалось, что автомобильное движение запустят в конце 2018 года.

Позже президент сел за руль «Камаза» и со словами «Поехали!» проехал по мосту во главе колонны грузовиков.

«Поехали?»: Путин открыл Крымский мост, проехав по нему на грузовике pic.twitter.com/Iuo3lvrbOy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 15, 2018

На вопрос корреспондента РБК о том, какие у него впечатления от проезда по Крымскому мосту на КамАЗе, он заявил: «Супер!».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Путин допущен к управлению грузовым автомобилем. «Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — сказал он.

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Напомним, идея о строительстве Крымского моста начала обсуждаться в 2014 году, вскоре после присоединения Крыма к России. Переход состоит из двух расположенных рядом друг с другом мостов — автомобильного и железнодорожного, который будет открыт позже.

Активная фаза строительства моста началась в феврале 2016 года. Стоимость строительства моста составила 227,92 млрд рублей.