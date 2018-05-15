ЕСПЧ назначил 12,5 тысяч евро компенсации фигуранту «болотного дела» Денису Луцкевичу
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 12,5 тысяч евро компенсации фигуранту «болотного дела» Денису Луцкевичу. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Суд пришел к выводу о том, что российские власти нарушили ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток. Эта статья была нарушена во время доставки подсудимого из СИЗО в суд, а также когда Луцкевич находился в стеклянном боксе в зале суда и в следственном изоляторе.
Кроме того, был нарушен параграф 3 ст. 5 Конвенции о праве на освобождении до суда: Луцкевича отправили в СИЗО во время следствия. ЕСПЧ также постановил, что российские власти нарушили ст. 11, гарантирующую право на свободу собраний и объединений.
Напомним, Дениса Луцкевича признали виновным в участии в «массовых беспорядках» на Болотной площади 6 мая 2012 года, а также в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Он провел за решеткой три года и шесть месяцев. В декабре 2015 года он вышел на свободу.