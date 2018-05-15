На жительницу Улан-Удэ завели административное дело об организации митинга из-за сообщения в Viber

На жительницу поселка Сотниково в Бурятии Юлиану Болотову завели дело об административном правонарушении за организацию несанкционированной акции (ст. 20.2 КоАП). Поводом стало сообщение в групповом чате в Viber, в котором женщина предложила устроить акцию «Живой щит» в поддержку убитого на трассе ребенка, пишет издание Infpol.

В качестве доказательств сотрудники МВД по Бурятии использовали скриншоты из чата «Супермамочки Сотниково», где женщина написала: «Давайте, мамочки, все перекроем дорогу, может, тогда нас услышат». Однако предложение Болотовой не получило отклика от жителей поселка.

Вместо этого в мессенджере была распространена информация о том, что на месте трагедии можно возложить цветы и игрушки. На акцию пришли десятки человек. Позднее протестующие переместились на дорогу. «Все произошло как-то стихийно, изначально ни у кого не было намерения перекрывать дорогу. Все-таки у людей накипело, что никому нет до них дела», — рассказала жительница Сотниково.

Стихийный митинг в Сотниково https://t.co/gEeZCl8Co1

перекрыли федеральную трассу, между прочим

Днём насмерть сбили ребёнка, вечером уже вышли pic.twitter.com/XYAEZclC2f — Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) May 3, 2018

Как отмечает Infpol, Болотовой на этой акции не было: «О том, что трассу перекрыли, я узнала из новостей по телевизору. Было бы не так обидно, если бы я сама присутствовала там, назначила время и место проведения. Но ничего этого не было».

В мае во время дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе в поселке Сотниково погиб семилетний ребенок. Инцидент вызвал волну недовольства среди местных жителей из-за того, что власти не предпринимают меры по усилению дорожной безопасности, поскольку пешеходный переход, на котором произошла трагедия, находится рядом со школой.