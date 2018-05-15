СК пообещал допросить журналиста ARD Хайо Зеппельта во время его визита на ЧМ-2018

Следственный комитет (СК) России допросит журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, снявшего серию фильмов о допинге в российском спорте.

«СК России предпримет меры к допросу немецкого журналиста Хайо Зеппельта по уголовному делу в отношении бывшего и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов», — сообщается в телеграм-канале.

СК сможет допросить Зеппельта в случае, если он окажется на территории России. Следствие интересуется тем, откуда у журналиста оказалась информации о «якобы имевших место злоупотреблениях российских спортсменов».

Как отмечает СК со ссылкой на компетентные органы ФРГ, ранее Зеппельт отказался от дачи показаний по уголовному делу в отношении Родченкова.

Ранее ARD сообщил, что Россия отказалась выдать Зеппельту визу для работы на Чемпионате мира по футболу. По информации телеканала, у журналиста было разрешение на работу с 14 июня по 15 июля, однако оно было отозвано по неизвестным причинам.

Позднее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил в твиттере, что Россия разрешила журналисту приехать на мировое футбольное первенство: «Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий».

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Хайо Зеппельт на протяжении многих лет занимается проблемой допинга в мировом спорте. После выхода его фильма о системе допинга в России в декабре 2014 года Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование, по итогам которого было дисквалифицировано российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отдельных российских спортсменов стали отстранять от международных соревнований. Доказательства употребления допинга строились на заявлениях Родченкова и бегуньи Юлии Степановой.