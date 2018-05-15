СК пообещал допросить журналиста ARD Хайо Зеппельта во время его визита на ЧМ-2018
Следственный комитет (СК) России допросит журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, снявшего серию фильмов о допинге в российском спорте.
«СК России предпримет меры к допросу немецкого журналиста Хайо Зеппельта по уголовному делу в отношении бывшего и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов», — сообщается в телеграм-канале.
СК сможет допросить Зеппельта в случае, если он окажется на территории России. Следствие интересуется тем, откуда у журналиста оказалась информации о «якобы имевших место злоупотреблениях российских спортсменов».
Как отмечает СК со ссылкой на компетентные органы ФРГ, ранее Зеппельт отказался от дачи показаний по уголовному делу в отношении Родченкова.
Ранее ARD сообщил, что Россия отказалась выдать Зеппельту визу для работы на Чемпионате мира по футболу. По информации телеканала, у журналиста было разрешение на работу с 14 июня по 15 июля, однако оно было отозвано по неизвестным причинам.
Позднее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил в твиттере, что Россия разрешила журналисту приехать на мировое футбольное первенство: «Российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий».
Хайо Зеппельт на протяжении многих лет занимается проблемой допинга в мировом спорте. После выхода его фильма о системе допинга в России в декабре 2014 года Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование, по итогам которого было дисквалифицировано российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановлено членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Отдельных российских спортсменов стали отстранять от международных соревнований. Доказательства употребления допинга строились на заявлениях Родченкова и бегуньи Юлии Степановой.