Научный руководитель Путина отсудил 10 млн рублей у «Трансперенси Интернешнл» и «Делового Петербурга»

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отсудил 10 миллионов рублей за расследование о сделках с недвижимостью на университетских землях на Васильевском острове. Об этом «Новой газете» сообщили юристы «Команды 29».

Суд постановил взыскать с центра антикоррупционных исследований «Трансперенси Интернешнл — Россия» пять миллионов рублей, с газеты «Деловой Петербург» — четыре миллиона рублей и отдельно один миллион с журналистов издания, работавших над материалом.

Защита намерена обжаловать решение суда. По словам адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, судья отказалась удовлетворить ходатайства защиты, в том числе приобщить документы, подтверждающие достоверность опубликованного расследования.

Судья также не выслушала позицию генерального директора «Трансперенси» Антона Поминова: «Выходит, что элитное жилье на землях университета построило само себя, а мы должны заплатить ректору штраф», — отметил он.

Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Трансперенси Интернешнл — Россия», «Делового Петербурга» и сайта «Оффшорам-нет.ру» в сентябре прошлого года. Он заявил, что информация, изложенная в расследовании, не соответствует действительности. Общая сумма иска составляла 65 миллионов рублей. Позднее дело сайта «Оффшорам-нет.ру» вынесли в отдельное производство.

Владимир Литвиненко занимает должность ректора Горного университета с 1994 года. Он считается богатейшим ректором России: сумма его задекларированного дохода составила 195 миллионов рублей в 2016 году. Литвиненко также известен как научный руководитель кандидатской диссертации президента России Владимира Путина.

В расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» под названием «Миллиардер с горы» говорилось о сделках Литвиненко, в результате которых на университетской земле на Васильевском острове появился элитный жилой комплекс вместо новых лабораторных и учебных помещений.