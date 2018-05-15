Спросивший у Путина о выборах работник ГАЗа заявил о намерении баллотироваться в депутаты

Старший мастер Горьковского автозавода (ГАЗ) Артем Баранов, спросивший Владимира Путина об участии в выборах, будет баллотироваться в законодательное собрание Нижегородской области, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Баранов решил участвовать в праймериз в последний день приема заявлений, 15 мая. «На “людях труда” сейчас держится очень многое. Я считаю, что нужно уделять особое внимание поддержке представителей рабочих профессий, постоянно улучшать условия их труда, усиливать темпы развития промышленности, выводить производства на новый уровень», — рассказал он.

Место в законодательном собрании появилось после того, как суд арестовал вице-спикера заксобрания Олега Сорокина по обвинению в получении взятки и похищении человека.

Напомним, Владимир Путин официально объявил, что примет участие в выборах президента России во время выступления на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Баранов рассказал, что не сомневался в положительном ответе президента.