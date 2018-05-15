Алексея Малобродского выписали из больницы

Фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского выписали из 20-ой городской больницы. Об этом «Новой газете» рассказала его адвокат Ксения Карпинская.

На вопрос о том, почему бывшего директора «Гоголь-центра» выписали так быстро, Карпинская сообщила, что Малобродскому хочется побыть дома с женой и без наручников, которыми его приковывали к кровати в кардиореанимации.

«Сейчас побудет несколько дней дома и дальше будет проходить обследование», — рассказала адвокат.

Накануне Следственный комитет (СК) решил изменить Малобродскому меру пресечения на подписку о невыезде без постановления суда. Такое решение было принято с учетом возраста и состояния здоровья экс-директора, которого 10 мая госпитализировали в тяжелом состоянии прямо из зала суда.

Малобродский был единственным фигурантом дела «Седьмой студии», который находился под стражей в СИЗО. Другие обвиняемые находились под домашним арестом.