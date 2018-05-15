Суд отказался вернуть детей удалившей грудь Юлии Савиновских

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей под предлогом того, что она якобы собирается сменить пол, сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права». Таким образом, решение нижестоящей инстанции осталось в силе, изъятые из семьи дети останутся в детдоме.

«Сегодня в ходе заседания мы представили заключение по исследованию, проведенному психиатрами по инициативе Следственного комитета. Эксперты указали, что у Юлии Савиновских нет психологических заболеваний, а удаление грудей не оказало на ее детей негативного влияния», — сказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи Савиновских.

Суд принял экспертизу во внимание. Однако отклонил ходатайствово о допросе старшей дочери Юлии (18-летней Дианы). Она намеревалась рассказать суду о том, как ее воспитывала мать.

Савиновских и Бушмаков намерены обжаловать решение суда в кассационной инстанции и в Европейском суде по правам человека.

Напомним, история Юлии Савиновских получила широкую огласку после того, как органы опеки забрали у нее приемных детей из-за операции по удалению груди. Они решили, что она хочет стать мужчиной. Позже суд признал ее мужчиной, что дает право опеки не возвращать женщине детей. Сама Савиновских утверждает, что операция была вынужденной мерой — грудь седьмого размера мешала ей «физически и морально». С тех пор Савиновских пытается вернуть детей через суд, однако пока у нее это не получается.