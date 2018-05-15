В России появятся министерство просвещения и министерство цифрового развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину проект указа с предложениями по структуре нового правительства, сообщает РИА Новости.

Медведев предложил передать торгпредства от Минэкономразвития в Министерство промышленности, а также создать Агентство по надзору за образованием, которое будет подчиняться правительству. Кроме того, он предложил преобразовать Минкомсвязь в министерство цифрового развития. По словам премьера, задачей нового министерства будет реализация «цифровой повестки дня».

Медведев также предложил разделить Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. По словам премьера, в компетенцию министерства просвещения должны входить «вопросы общей образовательной деятельности, то есть школ и среднего специального образования», а в компетенцию министерство науки и высшего образования — «вопросы научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом и, соответственно, деятельность университетов, высших учебных заведений».

Путин согласился с предложениями Медведева и подписал указ. Документ опубликован на сайте Кремля:

Вместо Минобрнауки появятся два отдельных министерства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Минкомсвязь преобразуют в министерство цифрового развития.

Упразднено Федеральное агентство научных организаций. Его функции переданы министерству высшего образовани и науки.

Росмолодежь и Рособрнадзор переходят от Минобрнауки в прямое подчинение правительству.

Создана должность первого вице-премьера – министра финансов.

Министерству промышленности и торговли передано руководство торгпредствами России и управление их недвижимостью.

В правительстве будет десять вице-премьеров, включая первого заместителя председателя правительств.

Кандидатуры на посты министров премьер представит в пятницу.

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