Житель Казани отсудил 10 тыс. рублей за смерть брата после пытки «ласточка» в полиции

Житель Казани Сергей Дроздов, чей брат Павел умер после пытки «ласточка» в полиции, отсудил 10 тыс. рублей у МВД, рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права». Такое решение принял Кировский районный суд Казани. При этом суд в двести раз снизил размер компенсации, которую Сергей Дроздов просил в иске.

«Безусловно, мы считаем присужденную сумму мизерной и будем обжаловать сегодняшнее решение в Верховном суде Татарстана, — заявил руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов (партнер правозащитной организации «Зоны права» в регионе), представляющий интересы брата погибшего.

В иске Сергей Дроздов попросил взыскать с МВД России два миллиона 84 тыс. рублей за нравственные страдания, которые он перенес в связи с избиением его брата, запечатленным на записи с камеры видеонаблюдения. Указанная сумма соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам, отметили правозащитники.

Трагедия произошла в 2012 году. 1 февраля Павла Дроздова, директора Казанского техникума железнодорожного транспорта, доставили в отдел полиции «Юдино» управления МВД по Казани. Там в одной из камер его избили пятеро полицейских. Затем они надели на мужчину наручники и связали в позе «ласточка» с помощью ремня и веревок. Как отмечают правозащитники, «в такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль. Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений».

Вскоре Павел Дроздов скончался. Уголовное дело против полицейских удалось возбудить только спустя восемь месяцев. Его возбудили по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В течение следующих пять лет правозащитники получили четыре постановления об отказе в возбуждении и три постановления о прекращении уголовного дела. После этого Сергей Дроздов обратился в Европейский суд по правам человека, летом 2017 года его жалобу зарегистрировали.

После этого Следственный комитет привлек четверых экс-полицейских — Сергея Петикина, его брата Алексея, Эдуарда Болгарова и Олега Бачурова — в качестве обвиняемых (дело в отношении пятого фигуранта, Андрея Маркунина, прекратили, он скончался в апреле 2012 года). Заместитель генпрокурора Сергей Зайцев направил дело в суд.

В ноябре 2017 года Кировский районный суд приговорил Петикина к четырем годам лишения свободы условно, его брат Алексей, Болгаров и Бачурова получили по 3,5 года условно. Каждому суд назначил испытательный срок в три года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на три года. В январе 2018 года Верховный суд Татарстана оставил приговор без изменений.