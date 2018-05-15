Скончался американский журналист и писатель Том Вулф

В больнице Нью-Йорка в возрасте 87 лет умер американский писатель и журналист Том Вулф, сообщает The New York Times со ссылкой на его агента Линн Несбит.

Вулф является одним из основоположников направления «новый журнализм» в американской журналистике. Оно, в частности, предполагает использование разговорной «живой» речи в диалогах героев материала и отчетливую личную точку зрения автора. Среди представителей направления были, в частности, Хантер Томпсон, Трумэн Капоте, Норман Мейлер и др.

Вулф — один из наиболее успешно продаваемых писателей в США, он получил восемь различных литературных премий и написал пятнадцать книг, три из них экранизированы. Так, были сняты фильмы «Парни что надо» (режиссер Филип Кауфман) и «Костер тщеславия» (Брайан-Де Пальма).