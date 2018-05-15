СБУ обвинила главу РИА Новости Украина в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что подозревает главу агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в государственной измене. В его отношении открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко предложил обменять Вышинского на арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко. На своей странице в фейсбуке он написал, что такой обмен будет справедливым решением, так как статья, которую вменяют руководителю агентства, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

Вышинского задержали рядом с его домом во вторник, 15 мая. После задержания в СБУ сообщили о «раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации», которые «использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины». В этот же день прошли обыски в офисе агентства РИА Новости Украина и у его корреспондента Людмилы Лысенко.

В МИД России осудили действия правоохранительных органов Украины, назвав их неприемлемыми. В ведомстве заявили, что они способствуют «подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов». Российское посольство направило в МИД Украины ноту протеста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет «меры взаимности» в ответ на СБУ в украинском офисе агентства. Кроме того, в ОБСЕ выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией.