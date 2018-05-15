Фанаты португальского «Спортинг» напали на футболистов. Клуб не вышел в Лигу чемпионов

Около 50 фанатов португальского клуба «Спортинг» напали на его футболистов, после того, как клуб не попал в Лигу чемпионов (это самое престижное футбольное соревнование среди клубов), сообщает Sport.es.

Инцидент произошел в раздевалке на базе стадиона. Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес тренера и нанесли травмы как минимум трем игрокам, при этом они использовали металлические предметы и факелы.

Больше всех пострадал лучший игрок этого сезона (13 голов в 12 играх) нападающий Бас Дост, его несколько раз ударили по голове. Пострадали и футболисты Йосип Мишич и Родриго Баттальи — они попали в больницу.

Футбольный клуб уже начал поиск нападавших. Сообщается, что фанаты перед нападением надели капюшоны и скрыли свои лица от камер видеонаблюдения. Клуб намерен обратиться в полицию, чтобы виновные в нападении были наказаны.

13 мая «Спортинг» не попал в Лигу чемпионов из-за того, что его конкурент «Бенфика» выиграла заключительный матч. Теперь португальский клуб будет выступать в Лиге Европы.