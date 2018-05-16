В Крыму открыли движение по мосту через Керченский пролив

Утром 16 мая в Керчи открыли движение по автомобильной части Крымского моста. За первые 10 минут по нему проехали около 400 автомобилей, большинство - с флагами России, Севастополя и Крыма. Одними из первых по мосту проехали байкеры мотоклуба «Ночные волки».

По словам участвовавших в пробеге автомобилистов, с открытием моста в Крыму связывают как политические, так и бытовые надежды: например, жители Керчи ожидают снижения цен на продукты питания, которые раньше поставлялись на полуостров паромами.

Официальная церемония открытия моста состоялась накануне. За 16 минут по нему на КАМАЗе проехал президент России Владимир Путин. Отметим, большинство рядовых автомобилистов оказались быстрее президента: первые автомобили со стороны Кубани прибыли в Керчь через 12 минут после начала движения.

Возведение Крымского моста началось в феврале 2016 года в ответ на объявление транспортной блокады Крыма со стороны Украины. На строительство объекта было потрачено 227,92 млрд рублей.