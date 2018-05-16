Россию поставили на одно место с Угандой в рейтинге экономических преступлений против бизнеса

Россия вошла в первую пятерку рейтинга стран по числу преступлений против бизнеса, заняв четвертое место вместе с Угандой. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование PwC.

Лидером рейтинга стала Франция, Кения и ЮАР. В России социологи PwC опросили 210 компаний, под преступлениями понимались действия, которые преступными называли сами компании, а не правоохранительные органы. При этом не обязательно оформленные в уголовные дела.

«Из данных PwC невозможно сделать однозначный вывод, растет объективный уровень экономической преступности или повышается выявляемость ее компаниями, признают авторы исследования», — говорится в публикации РБК.

Исследователи PwC отмечают, что о резком росте случаев выявления таких мошенничеств заявляют не только в России, но и во всем мире. На глобальном уровне доля таких сигналов выросла с 36 до 49%, добавили социологи.

По данным компании, самый распространенный вид экономических преступлений в России — незаконное присвоение активов, взяточничество и коррупция, и преступления, связанные с закупкой товаров и услуг. При этом почти половина российских участников исследования заявили, что большая часть мошенников — сотрудники самих компаний.

Напомним, в 2015 году, по данным Генпрокуратуры, было зафиксировано 112,4 тысячи экономических нарушений, а в 2017 году уже 105 тысяч.