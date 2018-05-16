В США прокомментировали угрозы КНДР отменить встречу с Трампом

Белый дом не получал каких-либо уведомлений от КНДР об отмене встречи между президентом США Дональдом Трампом и северо-корейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, военные учения с Южной Кореей, из-за которых встреча оказалась под угрозой, «не провокационные». «Это то, что мы делаем по всему миру с другими нашими партнерами и союзниками», — добавила Нойерт.

После этого заявления первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван заявил, что лидеры двух стран встретятся только при том условии, что США откажется от требований денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.

Ранее Пхеньян отменил встречу с Сеулом из-за совместных военные учений США и Южной Кореи, а также пригрозил отменить встречу с Трампом.

«Прискорбно, что Север в одностороннем порядке отменил межкорейские переговоры на высоком уровне, сославшись на ежегодные учения Южной Кореи и США. Это не соответствует духу и цели соглашений, достигнутых между лидерами двух стран», — отреагировали на это сообщение в Сеуле.

Напомним, 10 мая Трамп рассказал, что встретится с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. «Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире», — заявил американский лидер.

До этого Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Они договорились заключить конец перемирию между двумя Кореями, чтобы подписать мирный договор. Лидер Северной Кореи также провел встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Это стали первые зарубежные поездки Ким Чен Ына за всю историю его президентства.