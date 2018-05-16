РСПП попросил генпрокурора Чайку смягчить меру пресечения братьям Магомедовым

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой смягчить меру пресечения братьям Магомедовым, арестованных по делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию текста письма.

По информации газеты, Шохин направил обращение 7 мая, в частности, он попросил проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела.

По мнению главы (РСПП), размытые формулировки статьи 210 УК РФ позволяют любую коммерческую организацию рассматривать как преступное сообщество. Более того, создается прецедент, который может использоваться «для искусственного утяжеления обвинения», уверен Шохин.

«Коммерсант» уточнил, что такое же обращение направили и. о. главы МВД Владимиру Колокольцеву. В группе «Сумма» подтвердили, что им известно об этих письмах .В РСПП, Генпрокуратуре и МВД на запрос «Коммерсанта» отаечать не стали.

Ранее МВД России предъявило официальное обвинение совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств.

В обвинении упоминаются шесть эпизодов мошенничества и одна растрата с общей суммой ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Два эпизода связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Аналогичные обвинения выдвинуты против экс-главы компании «Интэкс» Артура Максидова, задержанного вместе с Магомедовыми.