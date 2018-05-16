Прокуратура не подтвердила информацию Навального о резиденции Тулеева

Прокуратура Кемеровской области не смогла подтвердить информацию оппозиционера Алексея Навального о том, что председателю областного Совета Аману Тулееву принадлежит дом и озеро в селе Мазурово Кемеровского района. Об этом говорится на сайте регионального Совета народных депутатов.

«Проверка достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя СНД Кемеровской области в настоящее время не может быть осуществлена, поскольку обязанность подачи сведений у председателя областного Совета возникнет только в 2019 году», — добавили в прокуратуре.

Более того, прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров обратился в управление Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о клевете.

Ранее Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию о его доходах, расходах и имуществе, потому что «идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о (его) деятельности» в СМИ.

По мнению Тулеева, это «морально унижает» не только его, но и семью Тулеева, а публикации несут «резко негативный характер» и дезинформируют население.

Навальный рассказал, что у Тулеева якобы есть губернаторская резиденция, которую он оставил себе после ухода с поста губернатора. По словам Навального, на территории резиденции построены 12 домов, три из которых площадью более 1 тыс кв.м.

Более того, как утверждает оппозиционер, на территории резиденцией Тулеева есть специальная сеть водоснабжения, газопровод, башня сотовой связи и собственная скважина.