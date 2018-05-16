Режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Режиссер Олег Сенцов, которого осудили на 20 лет колонии строго режима, объявил бессрочную головку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных в России. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

«Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России», — сообщил Сенцов.

По словам адвоката, Сенцов намерен голодать «до победного конца», он также не включил себя в список тех, кого должны освободить. Кроме того, украинский режиссер готовился к голодовке около полутора месяцев. Сенцов переведен в изолированную камеру под наблюдение врача.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества (205.4 ст. УК РФ). По версии следствия, он планировал взорвать бомбы у мемориала «Вечный огонь» и памятника Ленину в Симферополе в 2014 году.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать России 20 ее граждан, которые содержатся в украинских тюрьмах, в обмен на Сенцова и Александра Кольченко.

В середине февраля Киев предлагал обменять двух россиян Александра Баранова и Максима Одинцова на Романа Сущенко и Олега Сенцова, первый из которых арестован, а второй осужден в России. На Украине Баранова и Одинцова приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы. В России их считают похищенными.