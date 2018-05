Более 50 международных правозащитных организаций потребовали отменить блокировку Telegram в России

53 международные и российские организации, занимающиеся защитой прав СМИ и интернет-свобод, осудили блокировку мессенджера Telegram и призвали Россию прекратить «атаку на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной жизни в интернете». Соответствующее заявление оказалось в распоряжении редакции «Новой газеты».

«Возмущение общественности отражает степень вмешательства в работу интернета, вызванного попыткой российских властей заблокировать Telegram, и серьезное отрицательное воздействие на свободу выражения мнения и доступ к информации», — заявила директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Она добавила, что российское общество постоянно сталкивается с ограничениями в интернете и с нарушением фундаментальных прав человека.

Исполнительный директор ARTICLE 19 Томас Хьюз подчеркнул, что необходима решительная реакция всех заинтересованных организаций и компаний для защиты интернет-свобод.

«Мы все должны быть обеспокоены, это не только российская проблема. Такие действия влияют на обмен информацией между нами и на слежку, которой мы подвергаемся в интернете, в особенности с учетом того, что Россия пытается принудить интернет-компании выполнять распоряжения, нарушающие права их пользователей, в том числе право на безопасное и конфиденциальное общение», — отметил Хьюз.

Среди международных и российских организаций, которые выступили с данным заявлением, — Amnesty International, Transperency International, Access Now, Development of Democracy and Human Rights, «Репортеры без границ», Московская Хельсинкская Группа, правозащитный центр «Мемориал», Международная Агора, Фонд защиты гласности и другие.

Они также призвали Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие заинтересованные правительства оспорить действия российских властей.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram на территории России после того, как мессенджер отказался передать ключи для дешифровки переписки пользователей по требованию ФСБ. Несмотря на ограничения, мессенджер продолжает работать у большинства россиян. Однако массовая блокировка IP-адресов привела к сбоям в работе международных компаний,таких как Google, Amazon, Microsoft и других, а также вебсайтов ряда средств массовой информации.