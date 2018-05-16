В Госдуме пригрозили Кара-Мурзе-младшему наказанием за помощь в введении антироссийских санкций

Первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что заместитель председателя движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший может попасть под закон об уголовной ответственности за помощь в введении и исполнении иностранных санкций.

«Из мне известных людей, которые этим занимаются, это Владимир Кара-Мурза-младший, который заявил, что добился введения «акта Магнитского» в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше. Это называется явкой с повинной по данному составу, если он [законопроект] будет принят», — приводит слова Исаева Интерфакс.

Он добавил, что к уголовной ответственности могут быть привлечены «еще какие-то персонажи», которые публично заявляют, что занимаются подобной деятельностью.

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Накануне Государственная дума в ответ на американские ограничительные меры приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям США и других иностранных государств.

Вместе с ним Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс России об уголовной ответственности за помощь в введении и исполнении антироссийских санкций, по которым может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, Владимир Кара-Мурза-младший был дважды отравлен неизвестным токсическим веществом. По словам его адвоката Вадима Прохорова, общественный деятель связывает отравление с политической деятельностью, в частности за активное участие в продвижении «акта Магнитского». «Это именно тот самый акт, который беспокоит коррумпированные и нарушающие права российские власти, который затрагивает их личные интересы», — отмечал Прохоров.

Изначально «акт Магнитского» был принят властями США в декабре 2012 года. Закон вводил персональные санкции (в частности, запрет на въезд в страну и блокировку финансовых активов в американских банках) в отношении лиц, причастных, по мнению властей США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Подобный акт в мае принял также парламент Великобритании.