В редакцию издания Daily Storm пришли сотрудники правоохранительных органов

В редакцию онлайн-издания Daily Storm прошли представители московского управления Следственного комитета России (СКР), рассказала «Новой газете» главный редактор издания Анастасия Кашеварова.

По ее словам, следователи пришли к журналисту Илье Юшкову по поводу его статьи о гробовщиках под названием «Черные копатели могил». С ним провели беседу и изъяли информацию с компьютера. Других подробностей визита правоохранителей в редакцию Кашеварова не сообщила.

Издание Daily Storm было зарегистрировано Роскомнадзором 20 июля 2017 года и позиционирует себя как «первое гонзо-центристское медиа». Главред портала Анастасия Кашеверова до этого работала заместителем главного редактора газеты «Известия» и редактором интернет-портала Life.ru, возглавляемого Арамом Габреляновым.