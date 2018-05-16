Казаков, избивших нагайками участников акции 5 мая, наказали. Их тоже избили нагайками

Казаков, которые избили нагайками участников акции 5 мая, наказали, их тоже избили нагайками. Об этом в интервью «Бизнес FM» рассказал представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков.

«Да, мы провели сход. Собрались, сделали выводы, разбирались, как так могло получиться, что довели до такого. Понятно, что были провокаторы. Но тем не менее мы наказали тех, кто дал отпор нагайками. Наказали по своим, казачьим обычаям и традициям. Выпороли. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — сказал он.

Ранее Тверской суд Москвы признал виновным казака Евгения Федорченко после акции 5 мая. Его оштрафовали на тысячу рублей за мелкое хулиганство (нецензурную брань). «Медиазона» сообщала, что есть и фото, и видео, подтверждающие, что Федорченко бил протестующих нагайкой.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Ящиков обвинил оппозиционеров в провокации на акции 5 мая. Казак подтвердил, что в тот день участники «Первой сотни» пришли на акцию, о чем заранее договорились между собой. Якобы они просто хотели «посмотреть, пообщаться». Однако затем «появились молодые ребята, которые целенаправленно стали задирать казаков». Опрошенные газетой участники митинга заявили, что Ящиков говорит неправду.

Напомним, в Москве на акцию 5 мая «Он нам не царь», приуроченную к инаугурации президента, пришли люди с нашивками организаций «Центральное казачье войско», «Крымский казачий полк» и «Первая сводная офицерская пластунская сотня». Они били участников кулаками и нагайками, полиция не вмешивалась. Позднее издание The Bell сообщило, что «Центральное казачье войско» имеет контракты с мэрией Москвы на обучение по разгону митингов.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы «Новой газете» сообщили, что казаки не привлекались для охраны порядка во время акции 5 мая на Пушкинской площади в Москве.