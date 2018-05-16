Неправительственные организации попросили у ФИФА помощи в освобождении Оюба Титиева

Ряд международных и российских неправительственных организаций направили письмо на имя президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, в котором попросили «вступить в диалог» с властями России по вопросу соблюдения прав человека в Чечне, а также по делу главы грозненского филиала «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра.

ФИФА утвердила Грозный как место размещения тренировочной базы сборной Египта на чемпионате мира по футболу 2018 года, который впервые в этом году пройдет в России.

Футбольная организация, считают авторы обращения, должна добиваться освобождения Титиева «с точки зрения ее ответственности в сфере уважения прав человека», закрепленной международным правом.

Читайте также Почему дело правозащитника Оюба Титиева демонстрирует не силу, а слабость Рамзана Кадырова

ФИФА «должна призвать Россию и лично президента Владимира Путина обеспечить незамедлительное и безусловное освобождение Титиева, беспристрастное расследование нападений на „Мемориал“, а также безопасную и благоприятную среду для защиты и продвижения прав человека без страха наказания, запугивания и репрессий», — говорится в письме.

Письмо подписали 14 организаций, в том числе Human Rights Watch, Комитет по предотвращению пыток, Amnesty International и Российская ЛГБТ-сеть.

Накануне, 14 мая, 60 российских деятелей науки и культуры подписали открытое письмо на имя президента России Владимира Путина. Они попросили «обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело под контроль и положить конец травле „Мемориала“». Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обращение попыткой давления на следствие и суд.

Читайте также 60 известных россиян обратились к Путину в связи с делом Оюба Титиева. Письмо передано в администрацию президента

Главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева задержали 9 января по подозрению в хранении марихуаны. Сам Титиев утверждает, что пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС в момент задержания. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.

После ареста Титиева неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. Кроме того, стали поступать угрозы убийства в отделение в Махачкале. В марте неизвестные жестоко избили главу дагестанского центра Сиражутдина Дациева.