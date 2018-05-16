Потерявший семью при пожаре в Кемерове Игорь Востриков решил избираться в облдуму от «Единой России»

Потерявший семью при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков баллотируется от партии «Единая Россия» в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования. В карточке кандидата указано, что Востриков окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Машины и аппараты химических производств».

В качестве места работы указано «ИП Востриков Игорь Юрьевич». По данным Интерфакса, его предприятие занимается розничной торговлей нестационарных торговых объектов и на рынках.

Сам Востриков отказался комментировать «Новой газете» свое участие в праймериз.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате погибли 64 человека, среди них — жена, трое детей и сестра Вострикова.

Кемеровчанин активно участвовал в стихийном митинге после пожара. Тогда вице-губернатор Сергей Цивилев заявил, что он «пиарится на трагедии». Востриков также опубликовал записи с видеокамер из сгоревшего ТЦ, а позднее создал движение «Глас народа» для приема жалоб на работу государственных органов.

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Напомним, выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Предварительное голосование по кандидатурам от «Единой России» пройдет 3 июня.