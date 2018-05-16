Противники мэра Еревана ворвались в здание администрации

В Ереване противники мэра Тарона Маргаряна ворвались в здание администрации и потребовали его немедленной отставки, сообщают РИА Новости и РБК.

По данным РБК, в здание проникли 40–50 человек. Полиция и сотрудники мэрии преградили им путь.

Поводом для беспорядков стала вырубка деревьев в одном из парков, в целом же главу города обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

Речь идет о парке 2800-летия Еревана, где власти начали ремонтные работы и установили ограждения. В соцсетях появилась информация, что в парке массово вырубают деревья, однако после того, как жители города снесли забор, оказалось, что это не так.

По словам начальника экологического управления мэрии Авета Мартиросяна, в парке рубили в основном ивы, а также сухие деревья. Он попытался объяснить, что в рамках программы благоустройства в парке высадят акации, котрые. с его слов, больше подходят для города. Однако люди с ним не согласились и пошли к мэрии, у некоторых из них были стволы срубленных деревьев, отмечает издание PanArmenian.

Накануне представитель фракции «Елк» («Исхо») Анаит Бахшян заявила, что отставка Маргаряна была бы «нравственным шагом», так как выдвинувшая его партия лишилась власти. Тарон Маргарян был членом бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания премьером лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна.

В апреле массовые акции протеста в Армении привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и переходу в оппозицию правящей Республиканской партии. Лидер протестов Никол Пашинян занял кресло Саргсяна.