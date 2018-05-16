Медведев рассказал о намерении создать офшорные зоны на островах Русский и Октябрьский

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о намерении создать офшорные зоны в Приморском крае на острове Русский и в Калининградской области на острове Октябрьский.

Медведев рассказал, что уже сейчас в России действуют экспериментальные зоны, так называемые «регуляторные песочницы», на которых тестируется передовое правовое регулирование, в частности Свободный порт Владивосток.

«Совсем скоро мы планируем создать специальные районы в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», — добавил премьер-министр.

По его словам, Россия активно сотрудничает с партнерами из Евразийского экономического союза для создания рынка «без барьеров, изъятий и ограничений, с единой таможенной территорией».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на информированные источники писали о намерении создать в России офшоры для помощи олигархам, попавшим под американские санкции. По словам представителя Минэкономразвития, предлагается перенести иностранные структуры из других стран в Россию, сохранив их правовую платформу. Налоги с резидентов офшоров планируется взимать только с доходов, полученных в России.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. В ответ депутаты разработали законопроект о противодействии антироссийским ограничительным мерам, они были приняты в первом чтении вместе с поправками об уголовной ответственности за помощь в введении и исполнении санкций.