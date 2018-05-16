Российские предприниматели выступили против уголовной ответственности за исполнение санкций США

Представители крупного российского бизнеса выступили категорически против принятого в первом чтении законопроекта, устанавливающего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций. Об этом говорится в заявлении Российского союза промышленников и предпринимателей, передает Интерфакс.

Члены бюро правления (в него входят крупнейшие предприниматели России) заявляют, что предусмотренные законопроектом меры являются чрезмерными. Бизнесмены уверены, что принуждение компаний к невыполнению американских санкций может привести к распространению на них вторичных санкций, ограничению возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику. Более того, пункт закона, вводящий уголовную ответственность за помощь во введении санкций, «является необоснованным и чрезмерным».

«В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата», — считает объединение крупного бизнеса.

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Европейские предприниматели также выступили против законопроекта. Представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уверены, что поправки «содержат настолько широко сформулированные составы уголовных преступлений, что их применение может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса», пишет «Коммерсант».

Накануне Государственная дума в ответ на американские ограничительные меры приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям США и других иностранных государств. Вместе с ним Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за исполнение антироссийских санкций и помощь во введении таких мер (например, передача сведений иностранному государству). За подобные деяния депутаты предлагают лишать свободы сроком до четырех лет.