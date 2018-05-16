В Удмуртии из-за горящей травы начали взрываться боеприпасы на бывшем складе. Жителей эвакуируют

В удмуртском поселке Пугачево из-за горящей сухой травы начали взрываться боеприпасы, оставшиеся после пожара на артиллерийском арсенале. Жителей эвакуируют, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

В то же время, по словам главы муниципального образования Эдуарда Султанова, эвакуация не объявлялась — жители сами покидают поселок.

Позднее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об эвакуации военного городка недалеко от Пугачево: «Ситуация под контролем. В целях безопасности проводится эвакуация военного городка. Остановлено движение по прилегающей трассе и железной дороге».

РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает, что на место происшествия направили два пожарных поезда, а также самолет-амфибию и вертолет из Екатеринбурга. По информации местной пресс-службы, взорвались три снаряда без химически опасных веществ.

В 2011 году на складах 102-го арсенала Центрального военного округа в поселке Пугачево произошел пожар, из-за которого начали детонировать боеприпасы. В результате погиб один военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью. Более 28 тысяч человек были эвакуированы. Из-за взрывов были повреждены или разрушены более 4,5 тысяч домов.