СК возбудил дело по факту задержания главы РИА Новости Украина

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту задержания в Киеве главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по двум статьям: «воспрепятствование законной деятельности журналиста» и «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности».

На Украине Вышинского подозревают в госизмене (он имеет гражданство России и Украины), и обвиняют в публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Якобы он ежемесячно получал на проведение «подрывной информационной деятельности» 53 тыс. евро, которые распределял между структурами РИА Новости Украина.

В заявлении СКР говорится, что «незаконное привлечение Вышинского к уголовной ответственности обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности». Поясняется, что главу украинского отделения агентства принуждали отказываться «от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым».

15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского и провела обыски в киевском офисе РИА Новости Украина. В СБУ тогда заявили, что операцию проводится против медиаструктур, которые «использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

В МИД России осудили действия СБУ, посольство России направило в МИД Украины ноту протеста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет «меры взаимности». Выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и в ОБСЕ. В настоящее время Вышинского этапируют в Херсонский городской суд, там 17 мая ему будет избрана мера пресечения.