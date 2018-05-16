«ВКонтакте» отказала Национальному бюро кредитных историй в доступе к аккаунтам заемщиков

Руководство «ВКонтакте» отказалось от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), которое планировало анализировать аккаунты заемщиков в социальной сети.

«Мы действительно рассматривали возможность сотрудничества с НБКИ, однако так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам «ВКонтакте» касательно защиты пользовательских данных», — сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Он заверил, что соцсеть не планирует упрощать доступ к открытым данным пользователей и продолжит бороться с незаконным сбором информации.

В апреле Mail.Ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», разрешила НБКИ собирать данные о пользователях, чтобы помогать компаниями, которые пользуются услугами бюро. Однако в Mail.ru Group не уточнили, получит ли организация доступ к другим ресурсам, в частности к соцсети «Одноклассники».

Ранее «ВКонтакте» запретила компании «Дабл», строившей портреты заемщиков по заказу банков и бюро кредитных историй с помощью специальных программ, собирать общедоступные данные пользователей. НБКИ выступало вторым ответчиком по иску соцсети и пообещало не использовать базу данных «ВКонтакте» без разрешения.