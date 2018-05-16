Памфилова одобрила предложение Собянина о голосовании дачников на выборах мэра

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала целесообразным законопроект мэра Москвы Сергея Собянина о голосовании москвичей за пределами города и предложила провести его в качестве эксперимента. Об этом она заявила на заседании ЦИК, передает Интерфакс.

«ЦИК не останется в стороне, мы начнем мозговую атаку и будем прорабатывать этот вопрос. В зависимости от конкретных возможностей, мы будем этот эксперимент проводить, а по итогам посмотрим, проанализируем и будем думать, что дальше с этим делать», — заявила Памфилова.

В среду, 16 мая, к принятию законопроект рекомендовала комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы.

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«Во внесенном законопроекте нет детализации, — поделился опасениями сопредседатель движении «Голос» Григорий Мельконьянц в разговоре с «Новой». — Сегодня на заседании в ЦИК Валентин Горбунов (председатель Московской городской избирательной комиссии — ред.) заявил, что порядок проведения будет создан только после принятия закона».

Из-за туманности формулировок, по мнению Мельконьянца, вытекает ряд проблем. Согласно законопроекту, комиссию можно организовать в любой точке России, что предполагает дополнительные затраты кандидатов на организацию наблюдения. «Если речь идет о дачниках, то там явка может быть достаточно высокой», — отмечает он.

Другой проблемой, по мнению собеседника «Новой», является состав будущих избирательных комиссий. Мельконьянц сомневается, что все кандидаты смогут за короткий срок найти новых членов ИК: «Если не удастся соблюсти пропорцию разных политических сил и избирательные комиссии будут неконкурентными, то можем ли мы доверять таким избирательным комиссиям и таким избирательным участкам?».

Законопроект, дающий московскому избиркому право организовывать избирательные участки за пределами Москвы, был внесен Собяниным в Мосгордуму 14 мая. Необходимость введения изменений к выборам мэра в Москве, которые состоятся 9 сентября 2018 года, Собянин обосновал заботой о москвичах-дачниках, поскольку «это самое «дачное» воскресенье осени».

Антон Вшивцев