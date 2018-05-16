Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов подал в суд на «Росбалт». Он находится в международном розыске

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, в данный момент находящийся в розыске, подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к агентству «Росбалт» с требованием выплатить компенсацию в размере 1 миллион рублей.

Представитель суда рассказал РБК, что речь идет о семи статьях: пять из них подписаны за авторством журналиста Юрия Вершова, еще в двух автор неизвестен. По словам адвоката Исмаилова Марины Русаковой, журналисты использовали в статье ложную информация, ссылаясь «якобы на источник СКР (Следственный комитет России — ред.).

«Раз дело расследовалось в Следственном комитете России, информация предоставлялась по делу, которое находилось на стадии предварительного следствия. Безусловно, ее мог сообщать только этот источник и никакой другой», — отметила Русакова.

В адвокатском бюро «Деловой фарватер» заявили, что иск Исмаилова, вероятнее всего, не будет удовлетворен: «Учитывая тот факт, что Тельман Исмаилов в настоящий момент находится в международном розыске по обвинению в организации убийства, шансы взыскания в его пользу компенсации морального ущерба в судебном порядке невелики».

В случае, если суд встанет на сторону Исмаилова, то сумма компенсации будет снижена и не превысит 15-20 тысяч рублей, рассказал партнер бюро Сергей Варламов.

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его брата Вагифа по обвинению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия. Исмаилова объявили в международный розыск. По этому делу также проходит другой брат Исмаилова, Рафик (он содержится под стражей и не признает вину), и предполагаемый соучастник преступлений Мехман Керимов, который пошел на сделку со следствием.