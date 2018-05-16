В Петербурге с пятой попытки удалось согласовать акцию против пыток в полиции и ФСБ

В воскресенье, 20 мая, в Овсянниковском саду Санкт-Петербурга пройдет согласованный митинг против пыток в полиции и ФСБ, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на заявительницу Елену Шендер.

До этого организаторы пять раз пытались согласовать митинг и шествие в пяти разных местах в центре города, однако каждый раз получали отказ. Наконец, удалось согласовать митинг — после того, как активисты отказались от шествия.

Жители Петербурга своей акцией намерены привлечь внимание к проблеме пыток в правоохранительных органах. В частности, по делу о террористической организации «Сеть».

Его фигуранты рассказывали о психологическом давлении, пытках током, подвешивании вниз головой и подрброшенном сотрудниками ФСБ оружии. При этом в самой спецслужбе заявляют, что фигуранты дела входили в «Сеть» и якобы готовились к началу волнений в стране.