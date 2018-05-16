СМИ: член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер найден мертвым в Москве

Члена экспертного совета «Единой России» Юрия Котлера нашли мертвым в квартире на Большой Никитской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Котлера обнаружили с огнестрельным ранением в голову. По информации источника, мужчина мог покончить жизнь самоубийством. Эту версию следствие рассматривает в качестве основной, сообщила помощник Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Следствие не обнаружило в квартире следов борьбы, беспорядка или взлома дверей. «В ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена», — рассказала Иванова.

Юрий Котлер окончил международное отделение факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Он работал в РИА Новости, журнале Time и газете The New York Times. Позднее Котлер был пресс-секретарем в государственных учреждениях. В мае 2012 года его избрали членом Высшего совета «Единой России», а позднее утвердили в состав экспертного совета партии.