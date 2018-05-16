В Ингушетии совершили нападение на обвинителя по делу о пытках в Центре «Э»

В Ингушетии (город Сунжа) утром 16 мая совершили покушение на прокурора, который выступает обвинителем в деле о пытках в республиканском Центре МВД по противодействию экстремизму (Центре «Э»), сообщают Интерфакс и ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным агентств, во двор дома прокурора бросили гранату. Пострадал его охранник, сотрудник правоохранительных органов. Мужчину госпитализировали в Сунженскую районную больницу «с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и баротравма», уточняет региональное управление Следственного комитета (СК). Сам прокурор не пострадал. На месте обнаружены и изъяты кольцо от гранаты, металлические осколки.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье 295 УК (посягательство на жизнь прокурора) и статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

«По данным следствия, 16 мая 2018 года примерно в 6 часов 30 минут, на улице Гагарина г. Сунжа, неустановленным лицом с целью посягательства на жизнь заместителя начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Ингушетия и сотрудника одного из правоохранительных органов республики произведен подрыв ручной боевой гранаты», — говорится в собщении СК.

Ранее в Ингушетии в суд направили уголовное дело экс-начальника Центра «Э» Тимура Хамхоева и его подчиненных за пытки задержанных и другие преступления. Помимо Хамхоева, по делу проходят шесть сотрудников МВД Ингушетии. Среди них его заместитель Сергей Хандогин и экс-глава МВД по Сунженскому району Магомед Беков. Потерпевшими признаны девять человек.