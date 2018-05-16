Глава ВТБ выступил против принятия закона об уголовной ответственности за соблюдение санкций

Глава ВТБ Андрей Костин назвал недопустимым принятие закона об уголовной ответственности за соблюдение санкций в том виде, который он существует сейчас, сообщили РИА Новости.

«И я, и [Виктор] Вексельберг — мы считаем, что это несет дальнейший ущерб российской экономике», — добавил Костин. По его словам, заседании депутатов фракции «Единой России» 16 мая он сказал об этом парламентариям.

Ранее представители крупного российского бизнеса выступили категорически против принятого в первом чтении законопроекта.

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Бизнесмены уверены, что принуждение компаний к невыполнению американских санкций может привести к распространению на них вторичных санкций, ограничению возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику.

Европейские предприниматели также выступили против законопроекта. Представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уверены, что поправки «содержат настолько широко сформулированные составы уголовных преступлений, что их применение может поставить под удар представителей не только иностранного, но и российского бизнеса».

Государственная дума в ответ на американские ограничительные меры приняла в первом чтении законопроект о противодействии санкциям США и других иностранных государств.

Вместе с ним Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за исполнение антироссийских санкций и помощь во введении таких мер (например, передача сведений иностранному государству). За подобные деяния депутаты предлагают лишать свободы сроком до четырех лет.