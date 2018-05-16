Еврокомиссия заявила об ужесточении шенгенской визовой системы

В Еврокомиссии предложили ужесточить механизмы контроля и проверки данных для выдачи шенгенских виз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

«Преступники и потенциальные террористы не должны иметь возможность пробраться в Европу незамеченными. ЕС - не крепость, но мы должны знать, кто пересекает наши границы», — сказал Аврамопулос.

Еврокомиссар предложил усовершенствовать четыре практических аспекта. Во-первых, все документы будут автоматически сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб.

По мнению Аврамопулоса, это поможет определять, не подавал ли человек, запрашивающий визу, одни и те же документы на разные имена.

Во-вторых, в систему включат информацию о долгосрочных визах и видах на жительство граждан, не входящих в Европейский союз. В-третьих, данные всех запрашивающих визу будут храниться в единой системе.

В-четвертых, силовые структуры и пограничные службы ЕС должны получить упрощенный доступ к информации из визовой базы данных, для проведения расследований.

Ранее Европейский союз начал реформу, согласно которой заявление на визы можно будет подавать в электронном виде, при этом стоимость шенгена увеличится.

В Еврокомиссии пояснили, что предельный срок ожидания визы сократится с 15 дней до 10, а подавать заявку на шенген станет возможным за полгода, а не за три месяца, как это возможно сейчас.

Более того, реформаты также предлагают выдавать краткосрочных виз на границе страны, но действовать они будут только в пределах той страны, в которой выдана виза, а регулярно приезжающие в ЕС путешественники могут рассчитывать на ускоренное получение долгосрочных многократных виз со сроком действия от 1 года до 5 лет.