Росстат рассказал о сокращении бедности в 2017 году на 0,1%

В России снизилась численность граждан, доход которых составляет ниже прожиточного минимума: в 2017 году их стало 19,3 млн человек, что на 0,1% меньше, чем в 2016 году (19,5 млн человек). Цифры опубликованы на сайте Ростата.

Величина прожиточного минимума, по данным на четвертый квартал 2017 года, составляет 9786 рублей. В мае, по указу президента, минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму трудоспособного населения — 11163 рублей (по данным за второй квартал 2017 года).

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поставил задачу за шесть лет снизить уровень бедности в стране как минимум вдвое.

«Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла: сегодня с ней сталкиваются 20 млн граждан», — заявил тогда глава государства.

Напомним, по данным за 2016 год, в России проживает 144,3 млн человека.